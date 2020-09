Puertos de Rianxo, Camariñas y Laxe mejoran su competitividad

lembro que cANDO ErA CATIVO case todas as praias tiñan gamelas, na area ou fondeadas nos esteiros. Hoxe é máis que raro atopar algunha, e apenas vense embarcacións cativas nos peiraos, que en cambio parecen aparcadoiros de grandes buques. Supoño que gañouse en eficiencia mercantil, pero ao mellor non tanto en sostenibilidade ou explotación racional dos recursos que están máis preto das nosas costas. Os investimentos da Xunta para mellorar as instalacións portuarias e servizos están moi ben, pero penso que ao mellor deberíase pensar en axudar ao sector máis enxebre e demostralle ás novas xeracións que aínda poden vivir do mar sen ter que pasar catro meses embarcados polo mundo adiante.