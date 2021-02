Puesta a punto del emblemático edificio del Casino de Noia

En los últimos años el antiguo edificio del Casino de Noia se ha sometido a un importante lavado de cara. Una puesta a punto en la que se han invertido alrededor de 900.000 euros, que fueron aportados a través de ayudas tramitadas por el GALP y subvenciones de la Xunta de Galicia, así como una cuantía procedente de las arcas municipales.

“Aparte da actuación integral no edificio, no que se fixo unha rehabilitación para a que houbo que facer o vaciado do mesmo, volveuse rehabilitar mantendo as paredes exteriores e cambiouse integramente de arriba abaixo”, explicó el alcalde noiés, Santiago Freire Abeijón.

El inmueble cuenta con cuatro plantas. Según indicó el mandatario local, en la planta baja habrá una oficina de información turística y un centro de recepción de visitantes del geodestino de la ría de Muros-Noia, mientras que la primera planta “sería unha sala de exposicións e outras accións que se organicen, tamén co ánimo de poder facer determinadas actividades relacionadas con temas de arquivo histórico”, apuntó Santiago Freire Abeijón.

El segundo piso se dedicará exclusivamente a la sala de conferencias, con capacidad para 150 butacas. Está pensada para que pueda albergar charlas y jornadas, así como acoger la realización de exámenes o determinadas oposiciones. “Polo tipo de mobiliario que ten sería un sitio axeitado para iso”, salientó al respecto el regidor.

Finalmente, en la planta bajo cubierta se situarán el aula Cemit y unos despachos. Ya cuenta con equipamiento informático y se ejecutó a través de un convenio con la Consellería de Cultura.

La idea del gobierno local es trasladar a este edificio singular, construido en 1928 por el cantero Pepe da Águila, adquirido por el Concello en 2014 y rehabilitado en los últimos años, el grueso de la actividad cultural que se programe. Además, será un punto de referencia para los visitantes que lleguen a Noia.