‘Quen dixo medo?’ llega a Porto do Son este domingo

porto do son. Carlos Blanco y Oswaldo Digón recalarán este domingo en Porto do Son para presentar Quen dixo medo? El espectáculo tendrá lugar en la casa de la cultura de la villa sonense a partir de las 20.00 horas. Los humoristas se subirán al escenario para representar un show en parte improvisado y en el que será el público el que decida algunas de las temáticas que se tratarán en el mismo. Varias historias sobre diferentes asuntos, monólogos a cargo de estos dos profesionales, diálogo, juego y mucha interacción con los sonenses garantizarán el éxito de esta comedia. La concejalía de Cultura indicó que las entradas pueden adquirirse en la casa de la cultura de O Son. m. c.