Reclaman ampliar o centro médico ribeirense e dotalo de máis persoal

Ribeira. A deputada do BNG Rosana Pérez vai presentar unha iniciativa no Parlamento de Galicia reclamando a ampliación do centro médico de Ribeira, a reposición do número habitual do seu persoal sanitario e a cobertura das baixas por enfermidade ou vacacións, e alternativas para a falla de espazo, nomeadamente no PAC.

Segundo sinalou, “a forte presión que viven os profesionais sanitario por mor da carga asistencial, a precariedade, a falla de medios e a descordinación provoca que a atención dos usuarios sexa cada vez peor e se agrave o deterioro do sistema sanitario”.

“A situación é crítica, pois nun centro onde debían traballar habitualmente 9 facultativos pola mañá (para cubrir un cupo total de 12.686 pacientes) e 5 pola tarde (para 7.836), ademais de 4 pediatras (para 3.536 pacientes), contaban a finais de 2020 con só 3 médicos de familia e 2 pediatras do total de 14 profesionais que debera haber”, dixo.

Rosana Pérez engadiu que “hoxe continúan en cadro: entre 5 e 6 facultativos na quenda de mañá, onde o máis habitual é que sexan só 3 ou 4. Na quenda de tarde, 3. E dúas pediatras de mañá, unha delas facendo dúas tardes á semana e outra tarde cubríndose con profesionais doutros centros (do hospital do Barbanza, de O Son e da Pobra) de tal xeito que sempre quedan dúas tardes á semana sen pediatra no centro”.

Segundo a deputada nacionalista, “os pacientes dun día calquera deberan ser entre 30 e 35, mais as axendas que soportaron as facultativas nos últimos días de 2020 foron de entre 70 e 85 persoas, e mesmo a día de hoxe continúan entre 40 e 60 persoas. A este despropósito hai que sumar aínda as urxencias que podan darse e tamén que, no caso da especialidade de Pediatría, o centro médico de Ribeira está asumindo aos menores procedentes do da Pobra, que nestes momentos continúa sen pediatra e que provoca que unha das profesionais destinada no hospital comarcal sexa trasladada, un día á semana, a reforzar o servizo no centro de saúde”.

Pérez dixo que o citado complexo é tamén deficitario en canto a persoal de servizos xerais e de enfermería.