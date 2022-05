Reclaman de novo pasos de peóns para Orro e Boa

Noia. O BNG volve insistir na necesidade de proceder á colocación de pasos de peóns na estrada comarcal ao seu paso por Orro e Boa. Despois de que a Corporación municipal de Noia apoiase por unanimidade a proposta que levou a formación ao pleno, os nacionalistas anuncian que presentarán máis iniciativas no Parlamento galego.

A insistencia do BNG no cumprimento desta demanda veciñal vén de lonxe, cando xa a comezos do actual mandato, en setembro de 2020, despois da recollida de sinaturas a prol desta cuestión, achegaron ao Parlamento unha primeira petición para a colocación dos pasos, a cal foi rexeitada pola Xunta. Mais en febreiro de 2021, fixeron unha petición máis específica na que preguntaron en dúas localizacións concretas en cada un destes lugares.

Desde o grupo municipal do BNG agardan que o acordo plenario "sirva para que se proceda á colocación do paso de peóns aceptado pola Xunta en Orro coa maior brevidade posible", e que se realicen as xestións necesarias "de modo bilateral para posibilitar que a zona de Boa poida cumprir coas condicións de iluminación e de adecuación das beirarrúas para que se poida instalar outro".