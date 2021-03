Recogen tapones los sonenses para el pequeño Hugo

PORTO DO SON. La enfermedad rara que padece Hugo, un niño de Brión, ha desatado la solidaridad de muchos colectivos, empresas, particulares y municipios. Entre ellos el Concello de Porto do Son, que promueve una recogida de tapones de plástico. Esta misma semana, miembros de Protección Civil se acercaron hasta la Sociedad Deportiva de Esclavitud con un gran cargamento. Desde la concejalía de Servizos Sociais recuerdan que los tapones solidarios pueden depositarse de lunes a viernes en las casas de cultura de Miñortos, Portosín, Caamaño y San Pedro, y en la ludoteca municipal. Los horarios pueden consultarse en la página de Facebook del Concello sonense. m. c.