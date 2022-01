Recogida gratuita de enseres en el municipio sonense el día cuatro

porto do son. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son informó de que el próximo martes día 4 realizará una nueva recogida gratuita de enseres. Los vecinos del municipio que deseen deshacerse de toda clase de bienes deberán comunicarlo llamando al teléfono 981 867 412. Indican que los útiles deberán colocarse al lado de los contenedores. Por otro lado, también recordaron que el punto limpio móvil estará ubicado en Portosín hasta el día 7. En líneas generales, el vehículo se divide en ocho compartimentos: dos para lámparas y bombillas; otro para pilas y baterías; uno para aerosoles y latas contaminadas; otro para radiografías, CD y DVD; también hay un habitáculo para tóner de impresoras y cartuchos de tinta; un espacio para electrónica, informática y teléfonos móviles; y otro para neumáticos de pequeño tamaño. m. c.