Recollidas 40 toneladas de textil na Pobra durante 2021

A Pobra. O Concello da Pobra dispón dunha ducia de colectores habilitados para a recollida de textil en distintos puntos do termo municipal. Dende a Concellaría do Medio Ambiente, da cal é titular a edil Genoveva Hermo, indicaron que no pasado exercicio se depositaron 39,89 toneladas de roupa. Unha cifra similar á do 2020 cando se acadaron as 38,87 toneladas.

Ao igual que en anos anteriores, as entidades que efectúan a recollida son a empresa de inserción sen ánimo de lucro Arroupa, Humana e Texlimca. Os contedores que rexistraron un maior volume de recollida foron os de Texlimca cun total de 15,21 toneladas; seguidos dos de Cáritas (13,95) e dos xestionados por Humana (10,73). m. t.