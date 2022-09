Recortes na plantilla de docentes do Virxe do Mar

Noia. A parlamentaria do grupo socialista Noa Díaz esixiulle este xoves ao conselleiro de Educación que recupere os tres profesores que veñen de suprimir este curso no IES Virxe do Mar de Noia, xa que provocouse o rexeitamento unánime da comunidade educativa do centro. Díaz presentou unha pregunta oral no Pleno do Parlamento polo novo recorte de prazas nun centro que “co mesmo alumnado, perdeu xa sete profesores nos últimos anos”.

Estes recortes, dixo, obrigan ao centro a abandonar proxectos nos que estaba a participar; a suprimir a sección bilingüe e obrigan por exemplo ao profesor de matemáticas a impartir clases de plástica, mentres o de bioloxía ten que dar clase de educación física. A falla de profesorado, afirmou, chega ao punto de que un instituto de dous edificios tan só conta con dous profesores de garda.

A parlamentaria socialista acusou ao goberno galego de “asfixiar” o ensino público para “baixarlle os impostos aos ricos”, e reivindicou a educación pública como “primeiro chanzo para a igualdade de oportunidades”. m. c.