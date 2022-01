Recta final do Outono Teatral con Redum e Excéntricas

Outes. No marco da programación da edición número 26 do Outono Teatral de Outes, Producións Excéntricas presenta Tres vellas (polo menos), un espectáculo de palabras cruzadas protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, José Luis Gutiérrez “Guti” e Quico Cadaval.

Este show conta cun repertorio con contos que foron contados por vellas, a quen llos contaron outras. Estes grandes contadores de historias que conflúen neste espectáculo son narradores que posúen un universo propio e unha voz singular, cunha maneira especial de contar, que farán que os espectadores outenses, ao rematar, saian soñando co prato fumegante da memoria.

A función, dirixida a maiores de 12 anos, está fixada para o sábado 22 de xaneiro. Terá lugar na casa da cultura da localidade ás 20.00 horas. Nesta instalación poderanse retirar as entradas desde o luns anterior á representación ata o venres, sempre en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas.

O ciclo que persegue achegar as artes escénicas aos veciños e veciñas de Outes chegará ao seu fin o vindeiro día 29. Poñerá o broche a esta edición a compañía Redum Teatro con #2Pilgrims. Está programada para as 20.00 h.

O seu argumento xira ao redor dun actor e unha actriz en declive que teñen ante si a oportunidade de relanzar as súas carreiras grazas ao Camiño de Santiago, a igualdade de xénero e as novas masculinidades. m. c.