Reformas en la oficina de turismo de la villa muradana

Muros. Con el objetivo de prestar la mejor atención a los visitantes, el Ayuntamiento de Muros acaba de realizar mejoras en la oficina de turismo, la cual se ubica en la propia casa consistorial. El lavado de cara al que se ha sometido permite, entre otras cosas, que el espacio sea más accesible.

“É o primeiro espazo que se ve ao entrar no concello. O que fixemos foi unha limpeza e un lavado de cara para dar outra imaxe á oficina, ademais da reestruturación do espazo existente, quedando máis amplo, accesible e atractivo”, comentó la alcaldesa muradana, Inés Monteagudo Romero, quien destacó que también “engadimos unha zona para folletos, para a promoción do municipio”. m. c.