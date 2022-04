Regresa el cine a Outes con la quinta Mostra Mares da Fin do Mundo

outes. Los aficionados al cine documental, o aquellas personas que quieran profundizar en la pesca sostenible y sus beneficios o en el medio ambiente marino, tienen una cita en el municipio de Outes. La localidad acogerá la quinta edición de la Mostra Internacional de Cine Documental Mares da Fin do Mundo, que se celebrará del 28 de octubre al 1 de noviembre. Desde la organización anunciaron que la muestra es “un dos eventos patrocinadores do Ano Internacional da Pesca e da Acuicultura Artesanais (AIPAA 2022), en liña co noso compromiso de promover a sensibilización e medidas en favor dos pescadores, piscicultores e traballadores do sector pesqueiro artesanal de todo o mundo”. En los próximos meses, avanzarán las actividades organizadas en colaboración con el AIPAA 2022, que tendrán lugar durante el evento. cg