Regresa ‘Manoliño’ antes de tiempo a las aguas de la ría noiesa

Tanto o más que los humanos, los animales son sensibles a los cambios de temperatura. El aumento de grados también se refleja en el agua, afectando a las especies que surcan los océanos. Efectos sobre el medio ambiente que hacen que Galicia cada año reciba en sus costas a multitud de “turistas”.

En la ría de Muros-Noia el más conocido es Manoliño, un delfín mular repudiado por su manada que se deja ver por las playas de la comarca en busca de amistades, protagonizando escenas inusuales. Pues bien, después de unos meses de ausencia, este jueves Carlos Frade González, vecino de Santiago, se reencontró con el cetáceo en una zona entre Boa y Broña.

Cuenta que su relación con el arroaz surgió el pasado verano. “Yo interaccionaba mucho con él y me reconocía. Cuando metía la piragua en Boa, él se encontraba en el puerto de Portosín, alguna vez vino a buscarme al percatarse de mi presencia”. Aunque hacía tiempo que no se veían, Frade comenta que el animal “se puso loco de contento conmigo, quería que le acariciara todo el rato. Cuando no lo hacía jugaba, se ponía en la parte trasera del kayak y me empujaba”.

Han forjado una curiosa amistad, pasando de las visitas constantes al contacto. “Lo tenía tan cerca que al exhalar el aire me ponía la cara perdida. Estuvo jugando conmigo y del afán de jugar casi me acaba volcando la embarcación, pero fue todo muy emocionante y precioso. No he vivido un momento igual en mi vida, fue maravilloso”, reconoce Carlos Frade.