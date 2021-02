Rematan a formación en seguridade alimentaria vinte usuarios de Amicos

BOIRO. O centro integral da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos de Boiro acolleu a entrega de diplomas do curso sobre hixiene e manipulación de alimentos que se impartiu en modalidade virtual e no que participaron 20 persoas. Tras esta formación conseguiuse a inserción laboral dun dos participantes.“Grazas a este curso aprendín a traballar máis en equipo e sabemos o procedemento de temperatura e transporte de conxelados que deben levar os alimentos para que non se rompa a cadea de frío”, sinala Mari Carmen, unha das alumnas. Esta acción está destinada a adquirir a certificación de manipulador de alimentos que é de obrigado cumprimento en toda a UE para os traballadores do sector alimentario. O acto estivo presidido por Keltoi Cameán e Rosa Agrelo, da área de Emprego da asociación. s. s.