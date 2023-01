Rematan o campamento ribeirense de conciliación e o curso de informática

ribeira. A concelleira de Educación de Ribeira, Juana Brión, presidiu a clausura do campamento de Nadal organizado polo Concello para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar durante estas vacacións escolares. A actividade concluíu cun festival no pavillón do colexio O Grupo no que tomaron parte os cativos e cativas asistentes. A continuación, a concelleira entregoulle os diplomas aos pequenos, que tamén recibiron uns caramelos. Asimesmo, tivo lugar a clausura dos cursos de informática de Nadal para nenos e nenas que tiveron lugar na aula Cemit. Con eles tamén estivo a concelleira para facerlles entrega dos correspondentes diplomas e felicitalos pola súa aprendizaxe. O programa de Nadal remata este sábado co festival de Tahúme, ás 18.30 no auditorio, e a festa infantil de Reis no Espazo de Usos Múltiples, ás 17.00 horas. s. s.