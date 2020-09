Renovan beirarrúas no barrio de Abesadas, en Aguiño e en Iñeiras

A empresa Construccións Fermín Simal está executando en Ribeira obras de renovación de beirarrúas no lugar de Iñeiras, na parroquia de Olveira, na rúa Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño e no barrio de Abesadas, en Santa Uxía, cun investimento de 43.408 €, financiados con cargo ó POS+2018. O tramo de Iñeiras será de 500 metros. Polo que respecta á rúa aguiñense, o tramo en cuestión está formado actualmente por soleiras de formigón que serán demolidas e no seu lugar colocarase un tramo de beirarrúa de baldosa hidráulica ó longo de 37 metros. No que se refire a Abesadas, na área na que se vai actuar, sita xunto á rotonda da Poutada, o pavimento é de terra. Ao igual que no caso anterior, a fin de afianzar a seguridade viaria estenderase un tramo de beirarrúa con baldosa hidráulica nunha lonxitude de 60 metros.