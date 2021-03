Renovan o firme da avenida da Paz en Ribeira

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade acaba de iniciar as obras de mellora do firme na avenida da Paz, no municipio de Ribeira.

A intervención foi adxudicada á empresa Construcciones J. Mauri e Hijos S.L. por un importe de máis de 48.000 euros, e está a levarse a cabo no treito da estrada autonómica PO-309 entre os puntos quilométricos 0+050 e 1+550, que se corresponden con dita avenida.

Os traballos teñen un prazo de execución estimado de dous meses e consisten na rehabilitación do firme neste treito. A actuación completarase con accións de conservación da Xunta para poder acondicionar o pavimento de toda a súa lonxitude.

En concreto, fresaranse dúas cuñas triangulares na parte exterior de cada carril para dar encaixe a unha nova capa de rodadura.

Tamén se estenderá mestura bituminosa en quente como capa de rodadura sobre o firme existente.

A Xunta continúa traballando na mellora da estradas autonómicas coa fin de reforzar a seguridade viaria e mellorar as prestacións aos usuarios.