Renovan os pavimentos e as redes de servizos na aldea boirense de Graso

BOIRO. Esta semana comezaron as obras de renovación de pavimentos e redes de servizo que o Concello de Boiro executa no lugar de Graso. As actuacións están dentro do proxecto que inclúe tamén a renovación de pavimentos en Coroño, Cabo, Cespón e Treites, que se executa con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, visitaron o lugar para coñecer o estado de execución das mesmas. O proxecto pretende facer unha valoración para a mellora e conservación do conxunto do firme e as súas características funcionais en varios tramos do entorno rural en Boiro. Os tramos de rúa que se renovan presentaban deficiencias de deterioro superior do firme, polo que se precisa unha rehabilitación superficial para conservar e mellorar as características funcionais e a protección do conxunto do firme. No tramo de Graso, no que agora se está a actuar, presentaba problemas de seguridade vial cando se producen choivas debido ao deterioro das redes de pluviais, polo que se necesita unha renovación tanto do pavimento como da tubaxe. Vaise actuar nunha superficie de 2.700 metros cadrados. O importe total dos citados traballos é de 66.251,89 euros. S. Souto