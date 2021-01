Renovarán as pasarelas de madeira en 7 praias de Ribeira e O Son

O Son. Os alumnos da sexta edición da escola-taller Tahúme VI, que levan a cabo conxuntamente os concellos de Ribeira e O Son, van renovar as pasarelas de madeira e o mobiliario urbano de sete praias de ambas localidades: as de Coroso, A Corna e O Castro, no municipio ribeirense, e as de Coira, Aguieira, Furnas e Seráns, así como a senda peonil da Fervenza de Ribasieira, no sonense.

As especialidades a impartir son as de carpintería e moble e actividades auxiliares en conservación e mellora de montes (dez alumnos en cada unha). Na capital do Barbanza tamén se vai levar a cabo a sinalización do Camiño de Santiago A Orixe ao longo dos 27 quilómetros polos que pasa na localidade. Asimesmo, acometerase o mantemento de mobiliario urbano de madeira nas casetas de vixianza dos areais. En O Son fabricaranse e colocaranse peches de madeira para contedores de lixo e diverso mobiliario urbano. No tocante ás actividades auxiliares en conservación e mellora do monte, executaranse nos de San Alberto e Couso (Ribeira). Pola súa banda, realizarase a mellora da masa arbórea existente e crearanse outras en zonas desarboadas nas parroquias sonenses de Nebra e Noal.

O obradoiro de emprego terá unha duración de nove meses e conta cunha subvención de 346.946 € da Xunta de Galicia para os devanditos obxectivos de formación e empregabilidade, e outros 9.000 € para incentivos á contratación. En canto ó persoal docente, contratouse a un director a xornada completa (que tamén fará funcións de mestre de formación en xestión empresarial); a un mestre para a especialidade de traballos de carpintería e moble e a outro para a especialidade de actividades auxiliares en conservación e mellora de montes; a un titor, que tamén fará funcións de mestre de educación básica ao 50% da xornada; e a un auxiliar administrativo (todos eles a xornada completa).

Na comarca do Barbanza vanse impartir este ano catro talleres financiados pola administración autonómica: dous comúns duais e dous de garantía xuvenil; concretamente, os comúns entre Outes, Lousame e Noia (346.946 €) e entre Porto do Son e Ribeira, máis os de garantía xuvenil nos municipios ribeirense (346.399 euros) e rianxeiro (369.492 euros). S. S.