Requisados dez quilos de ameixa no porto do Testal

NOIA. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron o pasado xoves preto de 10 quilos de ameixa xaponesa extraída de xeito irregular durante un operativo desenvolvido no porto do Testal, en Noia. Os efectivos do servizo autonómico interceptaron a unha persoa cando procedía a trasladar unha garrafa de combustible desde a súa embarcación ata o seu vehículo particular e que finalmente resultou ser un depósito falso no que agochaba o marisco. Despois disto, os axentes identificaron ao presunto infractor e levantaron acta de infracción da Lei de Pesca de Galicia, ao tempo que incautaron a ameixa atopada para devolvela ao mar. m. t.