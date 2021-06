Rescatan a dúas mozas en apuros na praia de Ancoradoiro

Dúas mozas foron rescatadas na tarde deste venres en Muros tras ser arrastradas pola corrente do mar no lugar do Ancoradoiro. Ademais, segundo informaron dende o 112 Galicia, un mozo que se atopaba con elas puido saír polos seus propios medios da auga.

O centro coordinador das emerxencias tivo coñecemento da situación destas persoas en apuros a través da chamada de varios particulares que contactaron ao fío das seis e media para alertar dos feitos.

Ata a zona se desprazou Salvamento Marítimo, o GES de Muros, a Policía Local e a Garda Civil. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, estes efectivos recolleron nunha lancha ás dúas mozas, que se atopaban a uns vinte e cinco metros de terra, e as trasladaron ata unha embarcación de Salvamento Marítimo, na que foron evacuadas ao porto muradán en perfecto estado de saúde.