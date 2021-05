Rescatan sas ás tres persoas que saíran pescar do Pindo o venres

Carnota. Un operativo coordinado polo equipo de rescate de Salvamento Marítimo buscou este sábado a tres persoas, veciñas da Pobra do Caramiñal, que non regresaran ás súas casas desde a tarde do venres, cando saíran pescar, na zona do Pindo, en Carnota. O 112 Galicia foi informado deste operativo sobre as 17.30 horas, e finalmente foron rescatadas este sábado á noite por efectivos da Garda Civil e de Aduanas, que as trasladaron ó porto de Muros.

Os xestores de emerxencias pasaran aviso ao Servizo de Gardacostas de Galicia, aos axentes da Garda Civil, da Policía Local e aos membros de Protección Civil de Carnota, Dumbría e Cee. Foron os familiares das persoas desaparecidas os que se puxeron en contacto co equipo de Salvamento Marítimo para solicitar axuda. Indicaban que saíran pescar na tarde do venres a bordo dunha planadora de cor branca, de sete metros de eslora, e que tiñan pensado pasar a noite no mar, pero ao mediodía non regresaran á casa e non sabían nada deles.

Un amplo operativo formado por medios aéreos, terrestres e marítimos mobilizouse na procura dos desaparecidos. Participaron a embarcación de Salvamento Marítimo Régulus, o helicóptero Helimer 401 e o avión Sasemar 101. Por terra, traballaron a Policía Local, a Garda Civil e efectivos de Protección Civil.

Os labores de búsqueda centráranse na zona de Fisterra e a ría de Muros-Noia. Ademais, Salvamento emitiu avisos radiofónicos aos buques que navegan pola zona.

Dende a Policía Local de Carnota informaron que, segundo as informacións que lles facilitaron, as tres persoas que buscaban soían vir pescar a esa zona. Ao parecer, o venres levounos ó porto do Pindo o cuñado dun dos desaparecidos, que foi tamén que deu a voz de alarma. J. M.