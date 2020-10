Resolven na Pobra afectacións da rede de telefonía 4G á TDT

A Pobra. A entidade Llega800 púxose en contacto co Concello da Pobra para informar de que neste municipio o servizo da telefonía móbil da cuarta xeración (4G na banda de 800 MHz) pode producir afectacións na recepción da Televisión Dixital Terrestre (TDT). Para solucionalas e garantir que o feito de pór en servizo as estacións base de telefonía móbil non afecte á TDT, dita entidade leva a cabo as actuacións técnicas necesarias nas instalacións de recepción dos usuarios, que son gratuítas para a cidadanía afectada.

O prazo para poder solicitar estas actuacións no caso de afectación era de 6 meses dende a data da posta en servizo das estacións da telefonía móbil, e vai finalizar definitivamente o vindeiro día 31. Ata entón poden pedirse no 900 833 999. s. s.