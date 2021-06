Respeto al medio marino desde las aulas gracias al testigo de Rogelio Santos

“Se queremos ter futuro, non só hai que coidar dos peixes e das centolas como sociedade, senón tamén dos nosos mozos. Non chega con dicirlles o que hai que facer, sobre todo, hai que pór exemplo e confiar neles”. Rogelio Santos, el marinero de Porto do Son que realiza una labor de sensibilización a través de las redes sociales sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, se dirige ahora a los chavales gallegos para transmitirles que todos podemos hacer mucho al respecto desde nuestro entorno.

Invitado por los profesores de múltiples centros educativos, el sonense está de gira por la Comunidad. Hijo y nieto de marineros -por sus venas corre agua salada- comparte con los niños y adolescentes su historia y la del mar de Galicia a través de sus ojos y sus vivencias.

Como no podía ser de otro modo, el eje central de las charlas es la sostenibilidad desde el punto de vista de la responsabilidad. “Co mar estamos todos conectados: nós pola nosa profesión, pero tamén pola nosa parte coma cidadáns ao igual que o resto da sociedade”. “Non é a primeira vez que me vén unha centola cunha toalliña na cáscara... é moi representativo de como afectan as nosas accións”, afirma Santos.

En cada intervención recuerda la importancia de no usar el inodoro para deshacerse de plásticos, productos químicos o elementos no biodegradables. Al respecto explica que “cando hai depuradoras entorpecemos o seu funcionamento e podemos chegar a bloquealas e, cando non, iso vai directamente ao mar que é onde viven todas as criaturas que enseño nos vídeos, dende os cabaliños de mar ata a balea azul”.

También se refiere al esfuerzo que hay detrás de cualquier producto que llega a nuestras manos, como por ejemplo “o traballo que hai detrás do sector do mar, dos mariñeiros, ao longo da historia, non soamente agora, e o que representou para Galicia en termos económicos e en mellora das nosas vidas”.

En este sentido, Rogelio reconoce que cada vez hay “máis conciencia medioambiental e animalista”, y aunque considera que “está moi ben valorar a natureza e ós animais, non podemos olvidarnos das persoas e valorar o seu esforzo e dignidade”.

Otro de los puntos que aborda con los jóvenes es el papel que juega la educación, independientemente del oficio que ocupe su tiempo. Destaca que “moitos dos nosos antepasados, como por exemplo miña propia nai e avoas, eran listas, porque o ser listo non ten que ver cos estudos... e poderían ser perfectamente doutoras ou enxeñeiras pero non tiñan a posibilidade que temos nós hoxe en día”. Y él, como siempre hace, predica con el ejemplo, porque después de más de 20 años navegando se está sacando el Bachillerato.

En cuanto a las redes sociales, asegura que son un adelanto “porque nos permiten o acceso a unha cantidade de contidos tanto do coñecemento como da cultura ou entretemento, así como establecer relacións con xente. Pero o máis importante, como no meu caso, é que nos permiten aportar, xerar contido que edifique, nunca que dane”, ya que no están exentas de peligro.

Una experiencia de la que dice recibir “moito máis do que dou”. “Síntome súper orgulloso polos rapaces e teño moitas esperanzas nas novas xeracións. Ás veces demostran ter eles máis conciencia de coidar o medioambiente porque os adultos estamos máis preocupados de atender responsabilidades e olvidámonos un pouco de que estamos a acabar co que nos dá de comer”, concluyó.