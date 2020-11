Responden á chamada de Sanidade o 70% dos muradáns citados para detectar asintomáticos

Un total de 1620 muradáns e muradanas respostaron á chamada da Sanidade pública compostelá para participar nun cribado poboacional. Máis do 70% dos 1780 que puideron ser citados por SMS colaboraron nesta acción preventiva que busca detectar casos asintomáticos no concello de Muros.

Arredor de 300 persoas de entre 30 e 50 anos non foron localizadas por non ter os seus datos actualizados nos rexistros sanitarios, polo que dende Sanidade lembran a importancia de corroborar que o teléfono no centro de saúde é o correcto.