Retoman as obras de rehabilitación do viaduto de Pontenafonso

Noia. A Xunta retomou este luns os traballos de rehabilitación e posta en valor do viaduto de Pontenafonso, na estrada AC-196, entre os municipios de Noia e Outes. Os traballos reiniciáronse tras recibir, o pasado día 26 de marzo, o visto bo da Comisión de Patrimonio da provincia da Coruña “ao novo proxecto modificado para Pontenafonso, que recolle unha nova configuración do peitoril, e unha vez superado o paro do transporte, que impediu retomar as obras ata o de agora por falta de subministros”, explican dende o Goberno autonómico.

A necesidade do cambio no proxecto inicial xurdiu, segundo indican, no transcurso dos traballos de levantamento do firme existente, cando se viu a necesidade de elevar o pavimento para encaixar as canalizacións, o que impediu a integración estética da varanda metálica inicialmente prevista. “Esta circunstancia, sumada á decisión de limitar a velocidade futura sobre a ponte, levou a valorar tamén un cambio na solución proposta para o peitoril, optando por colocar un de pedra de cantería”, apunta a mesma fonte.

As obras comezan polas tarefas de remate dos traballos do pavimento, para logo colocar o peitoril. m. c.