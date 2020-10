Rexeita o BNG pactar baixo “chantaxe” un cuatripartito en Boiro

A greta aberta na liña de flotación do goberno local de Boiro polo edil independente Manuel Velo (ICB), que ameaza con dimitir se non lle dan unha concellería, segue aberta no ecuador do seu ultimátum (tres semanas). E, con ela, mantense a posibilidade de que, se marcha, prospere unha moción de censura promovida polo PP, que necesitaría o apoio do edil de Ciudadanos e do sustituto de Velo. De momento, o temporal, lonxe de amainar, complícase.

O PSOE, que logrou investir alcalde a José Ramón Romero co apoio de Boiro Novo, BNG e ICB, tiña a esperanza de convencer a Velo de que non dimita e se manteña fiel á alianza de pactos puntuais, e barallaba a alternativa de negociar in extremis un cuatripartito entre ditas forzas.

Pero o Bloque acaba de dinamitar esta última posibilidade ó asegurar que non concibe “que a acción política se poida desenvolver dende a chantaxe” e que “os movementos neste sentido invalidan calquera posibilidade de acordo coas organizacións políticas que a practican”.

O PSOE agradeceu onte esta actitude dos nacionalistas, aínda que recoñece que iso trunca o seu plan de negociar un cuatripartito como saída final. A executiva socialista non se puido reunir esta fin de semana para analizar a situación (vaino facer de maneira telemática).

Pola súa banda, o veterano edil independente dixo a este xornal que non descarta voltar ó PSOE, partido do que conserva o carné número un en Boiro, polo que foi alcalde tres veces durante 9 anos... e que o suspendeu de militandia no ano 2000. “Na cúpula hai quen leva tempo tentando que eu volva, pero a nivel local hai algúns militantes cos que son incompatible persoal e ideoloxicamente”, dixo.

Velo mantén o seu órdago, mentras insiste en que non quere entrar no goberno por capricho: “Un executivo en minoría con apoios puntuais pode xestionar as cousas do día a día, pero non os grandes proxectos”. E reprocha: “os 4 partidos que investimos a Romero non nos reunimos nunca no que vai de lexislatura”.