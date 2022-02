Rianxeira recibe el premio Mares para siempre por su compromiso con la pesca sostenible

Rianxeira, la gama de conservas sostenibles de la conservera Jealsa de Boiro, ha sido premiada este jueves en la segunda edición de los Premios Mares para siempre, organizados por Marine Stewardship Council (MSC), organización internacional sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando para hacer que la pesca sea una actividad sostenible.

Así, en un acto celebrado en Madrid, la organización de MSC ha entregado un galardón a Rianxeira en la categoría Gama de conservas MSC por ser una marca que está teniendo una apuesta destacada con más de 30 referencias, dentro de su programa corporativo de pesca sostenible We Sea.

En palabras de Ángeles Claro, directora de Sostenibilidad de Jealsa y del programa We Sea, “es todo un honor recibir esta distinción por parte de una organización de referencia en el sector de la pesca sostenible como es MSC. Estamos felices y muy agradecidos porque se reconozcan todos los esfuerzos llevados a cabo desde Jealsa a través de nuestro programa We Sea, para ofrecer a los consumidores la gama de conservas sostenibles más completa del mercado gracias a Rianxeira”.

Por su parte, Laura Rodríguez, directora de MSC España y Portugal, ha afirmado que esta entrega de premios es un “reconocimiento a las empresas y otras entidades que contribuyen al avance de la pesca sostenible en España y que hemos reflejado en 11 categorías. Elegir estos premios ha sido difícil, ya que más de 300 empresas participan en nuestro programa en España, y son muchas las que están haciendo una gran labor”.

Para conceder los premios de las diferentes categorías se ha tenido en cuenta tanto parámetros cuantitativos como que exista una política de pesca rigurosa y que se trabaje colaborativamente uniendo departamentos de compras, sostenibilidad y comunicación.

Además de ser una de las marcas de conservas más icónicas y con más historia de nuestro país, Rianxeira ha conseguido convertirse en la gama de conservas sostenibles más completa del mercado y ser la mejor valorada en este ámbito por los consumidores. Gracias a su apuesta por la innovación y el cuidado de los recursos marinos, así como orientación total a las exigencias del consumidor, Rianxeira ofrece una gama de conservas totalmente sostenible, saludable y transparente. Y es que, a través de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, We Sea, la compañía establece rigurosos controles que garanticen que toda nuestra materia prima procede únicamente de actividades de pesca responsable. De esta forma, todos los atunes y bonitos Rianxeira provienen de métodos de pesca sostenibles y cuentan con el sello azul de MSC, el estándar más exigente del mundo.

Además, Rianxeira ha introducido importantes innovaciones en su catálogo de productos, como el empleo de la cantidad justa de aceite o agua mineral que preserva toda la jugosidad y sabor del producto, pero evitando su desperdicio y desde una perspectiva de conveniencia y salud.

Por último, todas las referencias de la gama se presentan con una etiqueta limpia, con la lista de ingredientes y denominación de los productos empleados, en un ejercicio de máxima transparencia que da respuesta a las nuevas demandas del consumidor, empleando materiales 100% reciclables en todos sus estuches y envases.

Rianxeira es una marca creada en 1958 que se ha convertido en la marca más representativa de Jealsa. Buque insignia de un gran éxito derivado de una estrategia empresarial que siempre ha puesto el foco en la innovación, el respeto al medio ambiente, el fomento del empleo local y la asociación con los más incipientes movimientos destinados a preservar los recursos marinos. Como resultado de esta firme convicción, Rianxeira se ha convertido hoy en la primera marca de conservas sostenible, saludable y dirigida a satisfacer las necesidades de todos aquellos que ejercen un consumo responsable.

Jealsa es una empresa familiar española fundada en 1958 por Jesús Alonso Fernández. Dedicada originariamente a la fabricación y comercialización de conservas de pescado y mariscos, en estos más de 60 años de historia han sido muchos los logros alcanzados por la compañía. Gracias a la innovación y a la apuesta por la diversificación, Jealsa es uno de los principales productores a nivel mundial. Actualmente la compañía está integrada por 23 sociedades divididas en 4 áreas de actividad: alimentación, pet food, pesca y servicios y valorización.

We Sea es el programa de Responsabilidad Social Corporativa de Jealsa, empresa líder en la fabricación y comercialización de conservas de pescado y marisco. We Sea reúne todas las acciones de la compañía en materia de sostenibilidad y define a la perfección el compromiso activo que implica a toda la corporación. El programa aúna todo el trabajo e inversiones realizadas por Jealsa para garantizar una sólida y decidida actuación en favor de la sostenibilidad a distintos niveles. El programa We Sea de Jealsa se articula en cinco ejes de actuación diferentes: la pesca y compra responsable, las políticas de calidad, la apuesta por las energías renovables y el medio ambiente, el compromiso social y la inversión en I+D+i para el desarrollo de una economía circular.