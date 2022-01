Rianxo acolle a homenaxe a Castelao dos nacionalistas

Rianxo. O BNG celebrará este sábado 15 ó mediodía no Paseo da Ribeira, en Rianxo, a homenaxe nacional a Castelao, nun acto no que participarán a portavoz nacional da formación, Ana Pontón, o alcalde, Adolfo Muíños, e a responsable local do partido, Mercedes Pimentel.

Como cada ano, os nacionalistas celebrarán esta homenaxe con motivo do pasamento do ilustre galeguista (finado en 1950 no exilio en Bos Aires), cun acto público “no que lembraremos a vixencia do seu pensamento e da súa obra, sempre semente frutífera para o conxunto do nacionalismo galego e un guieiro para o BNG, polo que supuxo de entrega á defensa da nación e que Castelao mantivo ata a fin dos seus días, mesmo tendo que sufrir o exilio e a persecución”, dixo Lucía López, da Área Nacional de Organización do BNG.

“Rianxo é onde Castelao pasou unha parte moi importante da súa vida; un lugar de presencia constante na súa produción artística e, nese senso, esta homenaxe con motivo do aniversario do seu pasamento é unha cita obrigada para este concello no que a súa pegada permanece nas rúas, nas edificacións, nas lembranzas familiares e persoais”, destacou o alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños. s. s.