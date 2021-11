Rianxo acolle unha xornada do Seminario da Memoria

Rianxo. O IES Félix Muriel de Rianxo acollerá este venres a primeira xornada do XI Seminario sobre a Memoria, que organiza Nova Escola Galega e que continuará o sábado e o domingo en Cuntis. Vai dirixido a profesorado de Educación Primaria e Secundaria.

Ás 17.30 horas proxectarase no citado instituto o documental Flores tristes (2008), dirixido por Teo Manuel Abad. Tras un descanso para visitar a exposición Galiza non esquece, ás 19.30 Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, profesor do Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Universidade da Coruña, impartirá a charla O documental como recurso para o estudo da memoria. O Seminario contará ca presenza do exguerrilleiro Francisco Martínez López Quico, ademais de Fernanda Cedrón, neta do Gardarríos, e de Víctor García, fillo do Brasileiro. Asistirán tamén familiares de persoas que foron represaliadas durante o franquismo en Galicia.

Este foro é unha proposta para a reconstrución da memoria histórica no contexto escolar. Preténdese suxerirlles aos asistentes unha reflexión sobre o fenómeno da represión e sobre a desapiadada depuración sufrida pola poboación. Máis información e inscricións a través do email neg@mundo-r.com. s. s.