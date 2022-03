Rianxo cede o terreo para a base operativa contra o lume

Rianxo. Despois de semanas de encontros entre responsables da Consellería de Medio Rural e do Concello de Rianxo buscando un espazo idóneo na localidade para a instalación dunha Base de Unidade Operativa (BUO) de Medio Rural, ambas as partes abordarán a cesión dunha parcela municipal no polígono.

Esta cesión xa foi avanzada ós portavoces dos grupos políticos, que amosaron o seu apoio, deberá ser ratificada no pleno, e permitirá poñer a disposición da Xunta, de balde, unha superficie de 6.000 metros cadrados. O Concello valora na oportunidade da cesión a cooperación necesaria ca Consellería para potenciar a loita contra o lume de toda a bisbarra, cun servizo de vocación comarcal e que beneficia a varios concellos.

Desde un primeiro momento o goberno local ofreceu a colaboración necesaria á Xunta para cederlle esa parcela de equipamento de grande valor patrimonial, que con esa nova utilidade acollerá un servizo esencial para a comunidade. Rianxo benefíciase pola creación no municipio dunha base operativa con amplos recursos materiais e humanos no polígono e onde gozará dunha ampla visión da contorna e unha boa accesibilidade ás principais vías de comunicación. s. souto