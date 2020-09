Rianxo e Dodro quérense incorporar ao transporte metropolitano santiagués

Rianxo. Os concellos de Dodro e Rianxo unen as súas voces para adherirse á Área de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela. O rexedor rianxeiro, Adolfo Muíños, e o seu homólogo dodrés, Xavier Castro, mantiveron un encontro no que abordaron a vontade das dúas partes de relanzar os contactos ca Xunta para integrar os dous concellos en dita área e impulsar o uso do transporte público ofertando un modelo de máis beneficioso.

Ambos puxeron de manifesto que os dous concellos forman parte da mesma, onde se realizan as consultas e acode a poboación da zona para seren atendida, e que os estudantes, tanto universitarios como doutros estudos de Secundaria, poderían beneficiarse deste modelo.

Tres son os piares fundamentais do plan que queren estender ós seus veciños e entenden “de xustiza”: a integración tarifaria (cambio do actual modelo quilométrico a un modelo zonal, que suporá pasar de prezos baseados na distancia xeográfica entre os puntos de orixe e chegada a unha tarifa única para cada ámbito previamente definido, sen que haxa diferenzas segundo o modo de transporte público utilizado); a mellora da oferta de servizos, e a mellora das infraestruturas (o obxectivo é mellorar a información para a cidadanía nas terminais e paradas). s.s.