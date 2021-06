Rianxo inicia o 5 de xullo un campamento de verán con Plan Madruga

Rianxo. O Concello de Rianxo vai desenvolver un campamento de verán do 5 de xullo ao 27 de agosto, de luns a venres, de 10.30 a 13.30 horas, e contará con Plan Madruga, de 08.00 a 10.30. Está destinado a nenos e nenas nados entre 2009 e 2017. Ofértanse un total de 130 prazas, distribuídas do seguinte xeito: 50 no Pazo de Rianxiño, 40 no CEP Brea Segade, 20 no CEIP Ana María Diéguez e 20 no centro cultural Vicente Vidal da parroquia de Leiro.

Para o Plan Madruga, que ten un prezo de inscrición de 15 euros, hai dez prazas no Pazo de Rianxiño e outras tantas no colexio Brea Segade. O prazo para anotarse comezará o vindeiro luns 7, mediante presentación de solicitude no rexistro municipal.

A inscrición no campamento ten un custe de 80 euros. En canto ás bonificacións, estabécese unha cota de 70 euros por participante para as familias nas que participen dous irmáns; unha cota de 60 euros no caso de familias con tres ou máis irmáns participantes, ou coa condición de familia numerosa (que terá que acreditarse coa presentación do libro de familia numerosa); e gratuidade de 12 prazas para familias que acrediten a súa situación de vulnerabilidade mediante a presentación dun informe dos Servizos Sociais.

A publicación das listaxes solicitantes será o 16 de xuño; a presentación de reclamacións, os días 16 e 17; o sorteo, no caso de ser necesario, o 18; a matrícula e abono da cota, do 23 ó 30; e a publicación das listaxes de participantes e grupos o 1 de xullo. s. souto