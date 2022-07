Rianxo ofrece vinte travesías mariñeiras e ao atardecer no veleiro ‘Goleta’

Rianxo. O Concello de Rianxo promove durante o verán un programa de vinte travesías nun histórico veleiro para que a veciñanza e visitantes da vila poidan gozar da ría de Arousa. As saídas marítimas partirán do Club Náutico de Rianxo e durarán unha hora e media, incluíndo dúas opcións, unha travesía mariñeira polas mañás e unha saída ao atardecer para gozar das paisaxes e o solpor.

Os meses de xullo e agosto inclúen a meirande parte das saídas, e o xoves 15 de setembro pecharase o programa o día do Feirón Mariñeiro.

Segundo indicaron dende a administración municipal, a embarcación escollida é a Goleta Evangelina, con 110 anos de historia pola costa galega. Ten capacidade para 12 prazas e alcanza os 18,70 metros de eslora, 5 de manga e 1,65 de puntal. Construída nunha carpintaría de ribeira e restaurada nos Estaleiros Catoira de Rianxo, o seu porto base é o rianxeiro, onde se pode contemplar a diario.

Para participar é necesario inscribirse de xeito presencial e recoller os billetes nos puntos de información turística, cos nomes de cada persoa e un teléfono de contacto. O precio da actividade é de 15 euros para os adultos, mentres que os nenos de 0 a 11 anos abonarán 10 euros.

Destacar que o punto de encontro será o Club Náutico de Rianxo, na caseta de vixilancia situada na marxe dereita de acceso. Cómpre chegar media hora antes da saída da embarcación: ás 09.30 horas para as travesías mariñeiras e ás 20.30 h para as travesías ao atardecer. m. c.