Rianxo ofrece ya ocho viviendas en régimen de alquiler social

El edificio de las antiguas viviendas de los maestros de Rianxo se construyó en la década de los años cincuenta y, según uno de los arquitectos que diseñó su restauración, Carlos Henrique Fernández Coto, “dispón dunhas condicións térmicas que non teñen normalmente as vivendas. Teñen un sistema construtivo que foi moi innovador na época. De feito, en Rianxo non hai ningunha así. Iso facilitou moito a rehabilitación. Pero, ademais, implementouse cun illamento exterior. Un día, de feito, chegamos aquí e había condensación por fóra das xanelas. Eu nunca vira iso. Realmente, quenes vaian habitar estes pisos case non van ter que usar a calefacción”.

Las viviendas tienen una superficie de aproximadamente ochenta metros cuadrados y están, según Fernández Coto, “moi ben distribuídas; non hai espazos perdidos, entre outras cousas porque non hai pasillos”.

En la parte posterior del inmueble hay una zona verde con árboles de gran tamaño que será acondicionada por el Concello y que le otorga un valor añadido. Por otra parte, Fenosa deberá canalizar bajo tierra el cableado que ahora cuelga de los postes en medio de la acera.

En la planta baja, el Concello se reservó cuatro locales que también se rehabilitarán con un plan de obras de la Diputación y se destinarán a usos sociales y culturales. En uno se creará un Aula de Estudios.