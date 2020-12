Rianxo presenta o ‘Cancioneiro escolar’ o día 21

RIANXO. O vindeiro luns, día 21 de decembro, o CEP Brea Segade e o Concello de Rianxo presentarán o libro Cancioneiro Escolar Urxente. Segundo indican fontes municipais, trátase dunha recollida de patrimonio musical, cultural e lingüístico do municipio: cantigas do ciclo festivo, cantos infantís e arrolos, cancións emblemáticas, ritmos bailables, fiadas e seráns, pregarias e esconxuros e cantiga social. Destacar que a obra vai estar dispoñible para toda a poboación de Rianxo a través da rede. Na presentación intervirán, a directora do citado colexio, Alma Caamaño, o mandatario local, Adolfo Muíños, e o docente, investigador e coordinador da obra, José Luís do Pico Orjais. m. c.