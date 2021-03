Rianxo reclama la vuelta de la Guadalupe de Asorey a Tanxil

La Corporación municipal de Rianxo celebrará este jueves 25 a las 20.00 horas un pleno telemático en el que, entre otros asuntos, se someterá a votación la propuesta de la alcaldía para solicitar a la familia Baltar que recoloque la escultura de la Virgen de Guadalupe (obra de Asorey) en el pedestal del que fue retirada en 2005, en un acantilado de Tanxil.

El que fue el más brillante cirujano gallego de la primera mitad del siglo XX, Ángel Baltar Cortés, había encargado la pieza en 1929 al artista cambadés Francisco Asorey González, quien esculpió en granito una imagen de 3,20 metros de altura y de unas tres toneladas.

La obra se colocó en 1932 sobre un pedestal en lo alto del acantilado de Tanxil, en la finca propiedad de la familia Baltar. Pero, en 2005, los herederos del cirujano decidieron retirarla ante el peligro que corría por los constantes desprendimientos que se producían en ese acantilado. Y, aunque aseguraron que se trataba de una retirada temporal para someterla a una restauración, lo cierto es que la Guadalupe de Asorey jamás retornó a Tanxil, pese a que Costas realizó trabajos para asegurar el terreno.

Siete años después, en 2012, los rianxeiros reunieron fondos para costear la fundición y el traslado de otra imagen de la Guadalupe, en este caso de bronce, que fue realizada altruistamente por el escultor alemán Bert Gerresheim (en cuyo taller trabajaba el rianxeiro Francisco Ces Hernández) y que se instaló en el muro de Quenxo.

Gerresheim es uno de los artistas más famosos de su país. Sólo en una calle de Düsseldorf tiene ocho obras. Suya es también una de las piezas que adorna la Catedral de Colonia, al igual que el mayor relieve de Alemania, dedicado al Juicio Final, de 54 metros cuadrados, con 260 figuras. Para poner rostro a la imagen de la Guadalupe, se inspiró en una bailarina del Balet de la Ópera de Düsseldorf. La imagen de bronce mide 3 metros y pesa 800 kilos.

En la propuesta que este jueves se debatirá en el pleno, el alcalde señala que “vivimos un tempo marcado pola pandemia do COVID, esta peste que nos golpea como hai case un século golpeou a pandemia da gripe cando don Ángel acudiu a socorrer co seu oficio a este pobo que o necesitaba”, y recuerda que “por este motivo loce na fachada do noso Concello a placa que Rianxo lle dedicou co seu agradecemento”. “Sabemos que no pasado ocorreron feitos desafortunados e actuacións que non se fixeron como debían, mais queremos deixar atrás eses momentos e que a Guadalupe de don Ángel e Asorey volva ocupar o lugar que don Ángel escolleu e que o pobo de Rianxo lle gardou”, añade.

Los “feitos desafortunados” a los que alude el regidor son los trabajos hechos en su día en Tanxil con los que, en su opinión (expresada a este diario al margen de la moción) “arruinaron o dique do peirao dos Baltar, agora sen auga, por exemplo”.

El Concello ya hizo labores de limpieza en el lugar y solicitó a Costas que confirme el estado y la seguridad del mismo, “dado que no pasado, e como consecuencia das obras realizadas nesa parte da costa, houbera desprendementos”. Además, el ejecutivo local está dispuesto “a escoitar as demandas que se nos fagan e podamos atender para que a Rianxeira luza de novo no seu lugar e presida Tanxil” y ofrece la colaboración del Concello para el retorno de la imagen desde donde esté.

Añade que “desexamos que a volta da Virxe sirva para recuperar e facer brillar a memoria do apelido de don Ángel” y que “estamos seguros de que ese sería o seu desexo”. Además, expresa su deseo de “reencontrarnos coa familia Baltar afectuosamente para dialogar”.