Ribeira acolle este luns unhas xornadas de seguridade a bordo das embarcacións

Ribeira. A Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia organiza as primeiras xornadas presenciais sobre seguridade e prevención a bordo, que terán lugar o vindeiro luns día trece no centro cultural Lustres Rivas de Ribeira a partir das 09.30 horas.

Serán inauguradas polo alcalde, Manuel Ruiz Rivas, e pola xerente de dita entidade, María José Casáis. Desenvolveranse ata as dúas da tarde.

Intervirán Francisco Alonso Lorenzo, conselleiro técnico de Seguridade e Medio Ambiente do Ministerio de Fomento en Galicia, que falará sobre a zozobra dos pesqueiros de cerco; Bernardo Rodríguez, capitán da Marina Mercante, sobre a análise básica da estabilidade; Beatriz Goicoechea, especialista na valoración de dano corporal derivado de accidentes laborais; e Alberto Penelas, especialista en Dereito Marítimo, sobre a incidencia da navegabilidade nos contratos de seguro. É preciso reservar praza no 981 870 450. s. s.