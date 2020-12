Ribeira acolle o día vinte o concerto dun barítono a beneficio de Cáritas

Ribeira. O auditorio de Ribeira acollerá o domingo día 20 ás 19.00 horas un recital do barítono Borja Quiza e o pianista Fernando Briones baixo o título A emigración galega. Cancións de ida e volta. Trátase dun concerto lírico para voz e piano que pretende facer un repaso polas cancións multiculturais que unen ao pobo galego co seu exilio americano en lugares como Cuba, Arxentina ou México, intercalando as cancións máis populares de ambas as ribeiras do Atlántico con explicacións das mesmas.

A actividade está organizada polo Concello en colaboración con Cáritas e ao seu remate terá lugar o tradicional sorteo de agasallos doados polo comercio local. Para iso a agrupación está a vender rifas que serán as que darán a posibilidade de conseguir todos eses premios e agasallos, e todo o recadado destinarase aos fins sociais da entidade.

O aforo estará limitado a 60 persoas e as entradas –gratuítas– deberán recollerse na parroquia. O concerto emitirase en directo a través da canle de Youtube do Concello.

Pola súa banda, o auditorio de Rianxo acolle hoxe ás 18.00 horas o festival de Nadal da Asociación Virxe do Carme, coas actuacións de Catro Monos da Tropa de Trapo e do Mago Paco co espectáculo Hogus Pocus. s. s.