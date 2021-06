Ribeira adquiriu un novo vehículo de emerxencias para tarefas ambientais

RIBEIRA. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou este venres o concello de Ribeira, ao que a Xunta apoiou o ano pasado cunha axuda de 32.000 euros para adquirir un novo vehículo destinado ás labores ambientais do servizo municipal de emerxencias e Protección Civil. Este novo vehículo está a ser empregado en labores de protección do medio ambiente, como a prevención e extinción de incendios, o desbroce e coidado do monte, a retirada de niños de vespa velutina ou de animais mortos, ademais do control dos puntos de vertidos e de especies protexidas. A colaboración co Concello enmárcase nos obxectivos do Fondo de Compensación Ambiental. O investimento total da Xunta no municipio a través das distintas ordes da Vicepresidencia Primeira supera os 910.700 euros. S. Souto