Ribeira adxudicou a obra para canalizar as augas pluviais na rúa Sidreiras

RIBEIRA. O Concello de Ribeira vén de adxudicar á empresa Construcciones Anspal, cun orzamento de 81.070 euros, as obras para a instalación dunha rede de pluviais na rúa Sidreiras e na súa vía transversal, ambas situadas no casco urbano. A calzada da rúa Sidreiras anégase con gran cantidade de auga que dificulta o tránsito pola vía, e afecta ás vivendas próximas. Para solucionar este problema proxéctase a instalación dunha liña de pluviais que recolla as augas superficiais e as conduza mediante dúas tubaxes cara un rego existente e cara a rede xeral situada na avenida da Coruña. Así, nun primeiro ramal que transcorre pola rúa Sidreiras e a súa transversal vaise instalar unha tubaxe de polipropileno de 80 centímetros de diámetro, en tanto que nun segundo ramal colocarase outro de PVC de 40 centímetros de diámetro. s. s.