Ribeira ‘afina’ as bases das axudas escolares, ás que dedicará 42.000 €

ribeira. O Concello de Ribeira modificou as condicións socioeconómicas contempladas nas bases que regulan as axudas á escolarización “para que cheguen á veciñanza que realmente as necesite”. Entre os criterios que se priman neste curso figuran aspectos como estar en situación de acollemento familiar, ter a condición de familia numerosa, estar en situación de violencia de xénero, tratarse de familias monoparentais, persoas beneficiarias valoradas con discapacidade, conciliación laboral e familiar para a concesión de axudas de comedores escolares e as familias con menos ingresos. Finánciase a adquisición de libros e material escolar para educación Infantil e comedores en Infantil, Primaria e ESO. A partida orzamentaria destinada a estas achegas é de 42.000 € (4.000 para libros e material escolar e 38.000 para comedores escolares). s. S.