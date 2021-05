Ribeira creará novas zonas verdes na avenida da Coruña, nos paseos de Coroso e Touro e no porto de Aguiño

Logo da plantación de máis de corenta árbores na mediana central do Paseo das Carolinas, aproveitando a remodelación que alí se está a realizar, o Concello de Ribeira traballa xa noutras iniciativas destinadas á ampliación de zonas verdes en distintos puntos do termo municipal.

En concreto, entre as actuacións máis inmediatas que se pretenden executar inclúese a creación dun novo espazo verde no arranque da avenida da Coruña dende Padín (tanto á altura do mural dedicado á Festa da Dorna como diante do aparcamento situado fronte ao centro comercial). Ao fío disto, as especies arbóreas que houbo que retirar no transcurso das obras de renovación de beirarrúas na citada avenida da Coruña debido a que estaban danando as infraestruturas (incluíndo os propios servizos urbanos soterrados que por alí descorren) serán repostas por outro tipo de planta máis axeitada (a photinia).

Ademais, prevese actuar plantando novas especies arbóreas no Paseo de Coroso, na avenida das Airós (situada no Paseo do Touro) e ampliar a zona verde diante do porto de Aguiño.

Por outra parte, cómpre lembrar que outras actuacións de humanización como a que, segundo o deseño da Fundación RIA, a Xunta vai levar a cabo na estrada AC-305 ao seu paso por Palmeira, contemplan tamén unha substanciosa dotación de zonas verdes para disfrute da sociedade.