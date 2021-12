Ribeira desenvolverá quince accións para potenciar o turismo no seu litoral en clave de sustentabilidade

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu este mércores á presentación do proxecto promovido polo Concello de Ribeira para optar aos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino que promove a Unión Europea cos fondos Next Generation. A iniciativa presentada pola administración local foi unha das consideradas aptas polos técnicos da Xunta e do Goberno central para optar aos fondos destinados ao Plan do Litoral no marco da convocatoria extraordinaria dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino (PSDT). O Plan do Litoral suporá un investimento total de case 30 millóns, destinados aos Plans de Sustentabilidade presentados por entidades locais e ás tres Accións de Cohesión en Destino desenvolvidas desde a Xunta.

No caso dos PSTD permitirán reforzar Galicia como destino seguro e sostible a través dos fondos Next Generation asignados á comunidade galega para o desenvolvemento de accións no litoral como a presentada por Ribeira. Alfonso Rueda lembrou que os proxectos cumprían cos requisitos esixidos pola Estratexia de Sustentabilidade Turística en Destino da Secretaría de Estado de Turismo, isto é, transición verde e sustentable, eficiencia enerxética, transición dixital, calidade e vocación turística do destino, ademais do carácter litoral do plan.

A proposta Ribeira, destino litoral sostible pretende a rexeneración e a posta en valor da contorna litoral do municipio abrindo Ribeira ao mar, coa creación de sendas peonís e ciclistas, ademais de apostar pola recuperación do patrimonio etnográfico e a creación de produtos turísticos que salienten os seus atractivos.

Entre os proxectos máis destacables figura a creación do Museo do Mar, a posta en marcha dun corredor ecolóxico cicloturístico no litoral entre Santa Uxía de Ribeira e Ameixida, pasando por Castiñeiras e a Fonte Seca; a humanización de espazos de gran potencial turístico, como os exteriores do Faro de Corrubedo; a colocación estratéxica dun miradoiro e punto de interpretación da paisaxe en Punta Castro ou a reconversión da zona de San Roque nun parque periurbano.

O concello tamén botará man das novas tecnoloxías para a súa proxección turística. Así, no programa Ribeira, destino intelixente encádrase a creación dunha oficina de turismo virtual con alertas, apps específicas e ferramentas dixitais. O proxecto complétase cun plan de sinalización integral dos recursos turísticos. En total está previsto desenvolver en Ribeira quince accións ao longo dos tres vindeiros anos cos dous millóns de euros procedentes dos fondos Next Generation.

Alfonso Rueda destacou que estes proxectos recibirán a inxección económica que precisan para contribuír a enxalzar o turismo tranquilo en contacto coa natureza e respectuoso coa contorna que Galicia xa ofrecía e que converteu á comunidade en destino de moda este verán cunha recuperación turística 25 puntos por riba da media estatal, sendo a segunda autonomía con maior recuperación da demanda de noites e a terceira en número de viaxeiros respecto a 2019.

Así, engadiu que esa aposta por un turismo seguro, de calidade e sostible son os piares da folla de ruta do Goberno galego para deseñar o modelo de turismo do futuro no marco do Plan Director Galicia Destino Seguro 2021-2023, tendo en conta que son tamén os valores que buscan os turistas á hora de viaxar e que se viron reforzados debido á crise sanitaria.