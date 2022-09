Ribeira distinguiu nove xardíns do municipio

RIBEIRA. O consistorio foi escenario do tradicional acto do Día da Flor no que un ano máis se distinguiron os mellores xardíns do municipio. O evento estivo presidido polo alcalde Manuel Ruiz, quen expresou o agradecemento do Concello a estes veciños por contribuír a engalanar as parroquias. Os gañadores foron: Rosa Mª Pérez, Josefa Pérez, Ana María Albariza, Manuel Silva, Mª Ventura Pérez, José Ayaso, Ramona Vidal, Mª Jesús Paz, Juana Martínez Basoco e Manuel Gude. O premio especial foi para as irmáns Pilar e Mª José Vidal. ecg