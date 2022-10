Ribeira dota a Lixó das redes para a auga e o saneamento

Ribeira. O Concello de Ribeira acaba de poñer en marcha unha actuación destinada a dotar de redes de saneamento e de abastecemento de auga a un camiño situado en Lixó, lugar da parroquia de Oleiros, no ánimo de proporcionar estes servizos básicos á veciñanza da zona.

A obra está sendo executada pola empresa Excavaciones Abelleira e supón un investimento de 12.106,05 euros, IVE incluído. Para desenvolver esta iniciativa o Concello recibiu unha subvención outorgada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta.

De acordo co proxecto técnico elaborado vaise instalar para a canalización do saneamento unha tubaxe de 250 milímetros de diámetro e 90 metros de longo, mentres que para a do abastecemento colocarase outra tubaxe de polietileno de alta densidade de 75 milímetros de diámetro e 90 metros de longo.

O prazo de execución dos traballos é dun mes.

Con esta importante actuación, o executivo ribeirense avanza cara o seu obxectivo de dotar dos servizos básicos á totalidade do territorio municipal, mellorando ademais as infraestruturas alí onde van quedando obsoletas e xerando problemas. s. s.