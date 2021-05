Ribeira eleva ata os vinte mil euros a contía destinada ós bonos de conciliación do verán

No ánimo de axudar á conciliación da vida familiar e laboral durante a época estival e contribuír a axudar ás empresas de ocio radicadas no municipio nestes complicados momentos, o Concello de Ribeira vai impulsar por segundo ano e de forma excepcional os Bonos Concilia CampaRibeira Verán 2021. A xunta de goberno aprobou as correspondentes bases, que establecen unha dotación económica de vinte mil euros, (dous mil máis que o ano pasado) segundo explicou a concelleira de Cultura, María Sampedro.

Haberá dúas modalidades. Unha é a axuda de conciliación, que poderán solicitar aquelas familias nas que ambos proxenitores estean traballando ou teletraballando nos meses de celebración do campamento, ou o único no caso de familias monoparentais ou proxenitores con custodia non compartida. Consistirá nunha achega que pode acadar ata un máximo do 50 % do custo do campamento, cun límite máximo global de 100 euros ó mes por participante, supoñendo unha axuda total máxima de 200 € por participante.

No caso de familias numerosas debidamente acreditadas, a axuda poderá acadar ata un máximo do 60 % do custo do campamento, cun límite máximo global de 120 € ó mes por participante e supoñendo unha axuda máxima total de 240 € por participante.

A outra é para o resto de familias; consistirá nunha achega que pode acadar ata un máximo do 50 % do custo do campamento cun límite máximo global de 50 € ó mes por participante, supoñendo unha axuda total máxima de 100 €. No caso de familias numerosas debidamente acreditadas, poderá acadar ata un máximo do 60 % do custo do campamento, cun límite máximo global de 60 € ó mes por participante, cunha axuda máxima total de 120 €. María Sampedro lembrou que o ano pasado se beneficiaron desta iniciativa 83 familias (a totalidade de solicitudes), das cales 66 o fixeron na primeira das modalidades citadas.