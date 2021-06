Ribeira exhibe grabados de tres artistas sobre la simbología del Camino

RIBEIRA. El secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, inauguró este viernes en el Museo del Grabado de Ribeira la exposición No ronsel do Camiño, que puede visitarse hasta el 18 de agosto y que está formada por grabados de los artistas Manuel Facal, Mariano de Souza y Miguel Ángel Lombardía sobre lugares y simbología de las rutas jacobeas. Lorenzo recordó que la peregrinación a Compostela “é un fenómeno popular anterior á oficialización do Camiño”. El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, destacó la intensa actividad del museo. Por su parte, Javier Expósito, vicepresidente de la Fundación que rige el museo, inició su intervención con un emocionado recuerdo a las víctimas del naufragio del cerquero de Portosín Sempre Güeto, y destacó que la citada exposición “es un homenaje al Camino en plena celebración del Xacobeo”. Suso souto