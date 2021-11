Ribeira foi unha das nove entidades elixidas para os fondos Next Generation

Ribeira. O Concello de Ribeira foi unha das nove entidades seleccionadas de 19 candidatas (e o único concello da provincia coruñesa a nivel individual) para a distribución dun total de 14,6 millóns de euros dos fondos europeos Next Generation co obxecto de desenvolver os seus Plans de Sustanbilidade Turística.

Así o acaba de dar a coñecer a Xunta logo de consensuar co Goberno central cales son os Plans de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) que se desenvolverán en Galicia ao amparo do Plan Territorial Litoral, que permitirá inxectar de 14,6 millóns de euros dos fondos Next Generation, dos cales Ribeira espera recibir alomenos un millón e medio de euros.

Xunto con Ribeira, tamén foron validados positivamente os proxectos presentados pola Deputación da Coruña (dous: o de Fragas de Eume e o do Xeoparque Cabo Ortegal), Muros-Noia e As Mariñas-Betanzos. Fóra da provincia coruñesa tamén obterán axuda os plans dos concellos de Pontevedra, Sanxenxo, Marín e Baiona. Foron rexeitados os proxectos da Coruña, Vigo, Gondomar, Viveiro, A Cañiza, Dodro e O Grove.

Os criterios de valoración foron establecidos na Estratexia de Sostibilidade Turística en Destino da Secretaría de Estado de Turismo, alineados cos eixos de transformación do Fondo Next Generation: transición verde e sostible, eficiencia enerxética, transición dixital e competitividade. Tamén se valorou a calidade, coherencia e precisión do peoxecto presentado. s. s.