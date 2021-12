Ribeira ilustrará o Nadal coas obras de Alejandro Vázquez e Ainara Piñeiro

RIBEIRA. Ainara Piñeiro Pérez, de 8 anos e estudante do CEIP de Frións, e Alejandro Vázquez Insua, de 5 anos e alumno do CEIP Heroínas de Sálvora de Aguiño, son os gañadores do Concurso Escolar de Debuxo e Pintura de Nadal co que o Concello de Ribeira selecciona as imaxes representantivas do seu cartel oficial e a súa postal institucional para felicitar as festas. As coloridas creacións dos pequenos foron presentadas pola concelleira de Cultura, María Sampedro, quen informou de que foron máis de 400 as creacións presentadas, agradecendo a boa disposición dos colexios para tomar parte no certame. Os gañadores recibiron sendos premios de 150 € distribuídos nun bono de 100 € (para gastar no caso de Ainara en Milar Sanpedro e no caso de Alejandro e Daga Sport) e outro de 50 euros a investir en ambos casos na Librería Mirás. S. S.